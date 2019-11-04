Так тепло не було понад 60 років: Київ побив температурний рекорд для листопада

У той час як в Україні оголосили найвищий рівень небезпеки через ураганний вітер, у понеділок, 4 листопада, в Києві синоптиками був зафіксований температурний рекорд: так тепло в столиці не було з 1957 року, тобто, 62 роки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передають Українські Новини.

"Після полудня 4 листопада у Києві стовпчик максимального термометра піднявся вище +14,9 градусів", - сказано в повідомленні.

Таким чином перевищено максимум температури повітря для цього дня, зафіксований у 1957 році.

Наголошується, що, незважаючи на високу температуру повітря, існує велика ймовірність перевищення та рекорду середньодобової температури повітря, що тримався з 1996 року.

Тим часом Укргідрометцентр спрогнозував погоду на вівторок, 5 листопада, як у Києві, так і по всій Україні. У столиці місцями пройдуть дощі, а також буде вітер, який розпочався ще на вихідних.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про штормовий вітрі і дощі з квітневою температурою.