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04 листопада 2019, понеділок, 18:38 14
Події 2019-11-04T18:48:09+02:00
Українські Новини
Опубліковано відео моменту смертельної аварії біля ТРЦ "Лавина" в Києві

Опубліковано відео моменту смертельної аварії біля ТРЦ "Лавина" в Києві

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Опубліковано відео моменту смертельного ДТП на Кільцевій дорозі в Києві, яке сталося сьогодні, 4 листопада, вранці, навпроти ТРЦ "Лавина". Запис з камер спостереження була опубліковано в співтоваристві dtp.kiev.ua у Facebook.

Так, камерам вдалося зафіксувати момент зіткнення автомобілів Audi і BMW.

На відео можна побачити, як Audi їде з великою швидкістю, його закручує і викидає на зустрічну смугу. Після чого сталося смертельне зіткнення з BMW.

В результаті аварії водій Audi і пасажир, що сидів поруч з ним, загинули на місці події. А двоє пасажирів, які сиділи на задніх сидіннях, госпіталізовані в реанімаційне відділення.

Як повідомляли Українські Новини, всього в зіткненні на Окружній дорозі 4 листопада двох автомобілів тяжкі травми отримали п'ять осіб. За попередньою інформацією, загиблі не користувалися ременями безпеки.

Раніше в Києві відбулася смертельна ДТП зі "швидкою".

Також п'яна дівчина влетіла у відбійник біля "Поштової площі" в Києві.

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