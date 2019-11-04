Возле ТРЦ "Лавина" в Киеве произошло смертельное ДТП: двое погибших, двое в реанимации

Утром в понедельник, 4 ноября, в Киеве на Большой Окружной дороге напротив ТРЦ "Лавина" произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook. "Двое погибли. Двое в реанимации. Ауди боком вылетела навстречу бмв...", - сказано в сообщении. Сообщается также, что всего в столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек. По предварительной информации, погибшие не пользовались ремнями безопасности. "На место едут все экстренные службы", - сообщает паблик. Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой".