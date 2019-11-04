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  • Возле ТРЦ "Лавина" в Киеве произошло смертельное ДТП: двое погибших, двое в реанимации
04 ноября 2019, понедельник, 10:40 1874
Происшествия 2019-11-04T10:40:41+02:00
Українські Новини
Возле ТРЦ "Лавина" в Киеве произошло смертельное ДТП: двое погибших, двое в реанимации

Возле ТРЦ "Лавина" в Киеве произошло смертельное ДТП: двое погибших, двое в реанимации

ДТП, ТРЦ, смертельное ДТП, ДТП в Киеве

Утром в понедельник, 4 ноября, в Киеве на Большой Окружной дороге напротив ТРЦ "Лавина" произошло смертельное ДТП. 

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook. 

"Двое погибли. Двое в реанимации. Ауди боком вылетела навстречу бмв...", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что всего в столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек. По предварительной информации, погибшие не пользовались ремнями безопасности.

"На место едут все экстренные службы", - сообщает паблик.

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой".

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