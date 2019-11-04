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04 ноября 2019, понедельник, 17:25 645
Транспорт 2019-11-04T17:25:43+02:00
Українські Новини
Школьники Кривого Рога получат бесплатный проезд

Школьники Кривого Рога получат бесплатный проезд

Школьники, Проезд, Бесплатный проезд, Льготный проезд
Троллейбусы.
Троллейбусы.

Криворожский городской совет (Днепропетровская область) решил предоставлять бесплатный проезд в коммунальном транспорте школьникам по "карте криворожанина" с 1 января 2020 года.

Соответствующее решение приняли депутаты на сессии горсовета, передают Українські Новини.

Школьники смогут бесплатно ездить на коммунальных автобусах, троллейбусах, трамвае и скоростном подземном трамвае (метротрам).

Многофункциональная "карта криворожанина" призвана максимально повысить прозрачность и точность учета фактически предоставленных услуг по перевозке льготных и других категорий пассажиров и исключить возможность использования фальшивых проездных документов.

Также по "карте криворожанина" родители школьников смогут отслеживать нахождение ребенка в школе, оплачивать питание в школьной столовой.

Как сообщали Українські Новини, ранее Киевсовет решил предоставлять бесплатный проезд в транспорте ученикам по электронному билету. Также шраф за отказ во льготном проезде вырос до 850 гривен.

Тем временем проезд в троллейбусах Николаева подорожает.

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