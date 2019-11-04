Школьники Кривого Рога получат бесплатный проезд

Криворожский городской совет (Днепропетровская область) решил предоставлять бесплатный проезд в коммунальном транспорте школьникам по "карте криворожанина" с 1 января 2020 года.

Соответствующее решение приняли депутаты на сессии горсовета, передают Українські Новини.

Школьники смогут бесплатно ездить на коммунальных автобусах, троллейбусах, трамвае и скоростном подземном трамвае (метротрам).

Многофункциональная "карта криворожанина" призвана максимально повысить прозрачность и точность учета фактически предоставленных услуг по перевозке льготных и других категорий пассажиров и исключить возможность использования фальшивых проездных документов.

Также по "карте криворожанина" родители школьников смогут отслеживать нахождение ребенка в школе, оплачивать питание в школьной столовой.

Как сообщали Українські Новини, ранее Киевсовет решил предоставлять бесплатный проезд в транспорте ученикам по электронному билету. Также шраф за отказ во льготном проезде вырос до 850 гривен.

Тем временем проезд в троллейбусах Николаева подорожает.