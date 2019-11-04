Интернет-ассоциация просит Зеленского и Гончарука не допустить уничтожение доступа к интернету

Интернет-ассоциация Украины призывает правительство не увеличивать влияние Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) так как это может привести к коррупционным рискам и увеличению стоимости услуг доступа к интернету.

Об этом говорится в открытом обращении Ассоциации к правительству, передают Українські Новини.

"Ассоциация выступает против сплошного "копирования" положений европейского законодательства, не учитывая особенностей функционирования национальных рынков телекоммуникационных услуг, в частности, услуг доступа в Интернет, их устойчивость и уровень развития, в т.ч. ценовую доступность для населения страны", - говорится в нем.

Речь идет о законопроекте №1678-7 от 16 сентября 2014 года "Об электронных коммуникациях" и №2320 от 28 октября 2019 года "О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества".

При этом в ассоциации подчеркивают, что усиление роли регулятора и создание дополнительных бюрократических функций приведет к увеличению расходов из государственного бюджета на содержание расширенного штата национального регулятора, возникновения дополнительных споров, в том числе судебных, связанных с обжалованием решений национального регулятора.

"На самом деле, на наш взгляд, положения законопроектов не направлены на содействие развитию широкополосного фиксированного доступа к сети Интернет, а фактически предлагается внедрение ныне существующей "телефонной" регуляции на услуги доступа к Интернету", - подчеркивают в сообщении.

Кроме того, в Ассоциации отмечают нецелесообразность любого вмешательства и намерений со стороны государства регулировать отношения в сфере интернета, которые регулируются исключительно документами международных организаций и сообществ.

"В случае неучета указанных принципов, считаем, что на рынке услуг доступа в Интернет, государство будет противоположный результат, чем запланировано, а именно, монополизация рынка, рост цен на услугу, увеличение дополнительных бюджетных расходов (а это налоги граждан), безграничное зарегулирования рынке услуг доступа к Интернету", - сообщили в Ассоциации.

В Ассоциации считают, что усиление полномочий регулятора противоречит подходам Президента, Верховной Рады и правительства страны в программных документами, которыми предусматривается снижение количества функций государства.

Также сообщается, что принятие данных законопроектов приведет к значительному увеличению роли государства на рынке телекоммуникаций, что создаст дополнительные коррупционные риски и приведет к значительному росту стоимости телекоммуникационных услуг для конечных пользователей.

Кроме того, это также приведет к нарушению существующего баланса в пользу крупных операторов и увеличению социальной напряженности, а также создаст дополнительные предпосылки для значительного увеличения стоимости телекоммуникационных услуг для потребителей.

Ассоциация обратилась с письмом к Президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой отозвать законопроект №2230.

"Требуем от правительства не допустить уничтожения уникального украинского рынка доступа к интернету. Отозвать законопроект о развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и обеспечить обоснованный подход к обработке изменений в законодательство в сфере телекоммуникаций", - подытожили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет подключить интернет к сельским школам Украины.

Тем временем состоялась презентация нового бренда цифрового государства "Дія", а вице-премьер министром по цифровой трансформации назначен Федоров.