Плакал, смеялся и выбросился в окно: под Киевом россиянин сломал флагшток с флагом ОУН

Россиянин повредил флагшток с флагом Организации украинских националистов в Вишневом Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области, передают Українськi Новини.

"Неизвестный мужчина возле памятника "Небесной Сотни" повредил флагшток с черно-красным флагом. О хулигане в полицию сообщил неравнодушный очевидец", - сказано в нем.

На правонарушителя указал свидетель, который заметил его из окна своей квартиры и сразу вызвал полицию.

Для установления личности, составления соответствующих документов, выяснения всех обстоятельств происшествия и принятия соответствующего процессуального решения, следственно-оперативная группа доставила нарушителя в Вишневское отделение полиции.

Правоохранители установили, что повредил флагшток 45-летний гражданин России, который приехал к родственникам в село Святопетровское. Отмечается, что он имеет вид на постоянное место жительства в Украине.

"Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда вышел в коридор по естественным потребностям, неожиданно он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой "полет" тем, что для него просто играет громко музыка", - говорится в сообщении.

Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали карету скорой помощи. сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Административного кодекса. На данный момент в Государственной миграционной службе готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворение его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября неизвестный украл флаг Украины со здания городского суда в Горишних Плавнях. Также три года тюрьмы дали мужчине за надругательство над флагом Украины. Пребывая в нетрезвом состоянии, он сорвал флаг в Кривом Роге.

Тем временем, под Одессой молодой парень надругался над флагом Украины, вытерев об него ноги.