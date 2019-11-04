Население снова начало массово скупать валюту

В октябре население снова начало скупать валюту и купило ее на 91,5 млн долларов больше, чем продало.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке чистая покупка валюты населением превысила продажу в октябре.

В октябре население продало 1 413,2 млн долларов и купило 1 504,8 млн долларов.

Таким образом, по итогам месяца население купило наличной валюты на 91,5 млн долларов больше, чем продало.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению на внеочередном заседании правительства.

В октябре дефицит госбюджета составил почти 8 млрд гривен.