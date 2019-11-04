Школьники в последний день каникул гуглили "как заболеть" и "как поднять температуру"

Сегодня, 4 ноября, закончились осенние каникулы в школах, которые длились неделю с 28 октября. Накануне вечером в Украине начали массово гуглить "как поднять температуру тела" и "как заболеть".Об этом говорят данные сервиса Google Trends среди украинских пользователей, передает "Страна". Этот запрос стал популярным в поисковой системе Google 3 ноября - в последний день отдыха школьников. Фото: "Страна" Осенние каникулы в школах заняли 7 дней. Следующие, зимние, продлятся 16 дней - с 23 декабря по 7 января включительно.Как сообщали Українські Новини, на осенние каникулы по Украине курсировали 12 дополнительных поездов. Ранее в период весенних каникул в Киеве детей катали на "Сказочном трамвайчике". Также сообщалось, что в Киеве хотят сделать платным обучение для детей без прописки в столице. Кроме того, в черниговской школе 13 школьников заразились гепатитом. Первоначально в больницу с диагнозом гепатит типа А обратилось четыре ребенка и работница школьной столовой.Тем временем, депутат Бужанский просит Раду не закрывать русскоязычные школы до 2023 года.