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04 ноября 2019, понедельник, 11:54 589
Общество 2019-11-04T11:55:53+02:00
Українські Новини
Школьники в последний день каникул гуглили "как заболеть" и "как поднять температуру"

Школьники в последний день каникул гуглили "как заболеть" и "как поднять температуру"

Школа, Школьники, Каникулы, Гугл, Как заболеть
Школьники. Фото: pixabay
Школьники. Фото: pixabay

Сегодня, 4 ноября, закончились осенние каникулы в школах, которые длились неделю с 28 октября. Накануне вечером в Украине начали массово гуглить "как поднять температуру тела" и "как заболеть".


Об этом говорят данные сервиса Google Trends среди украинских пользователей, передает "Страна".

Этот запрос стал популярным в поисковой системе Google 3 ноября - в последний день отдыха школьников. 

Фото: Фото: "Страна"



Осенние каникулы в школах заняли 7 дней. Следующие, зимние, продлятся 16 дней - с 23 декабря по 7 января включительно.

Как сообщали Українські Новини, на осенние каникулы по Украине курсировали 12 дополнительных поездов

Ранее в период весенних каникул в Киеве детей катали на "Сказочном трамвайчике"

Также сообщалось, что в Киеве хотят сделать платным обучение для детей без прописки в столице. 

Кроме того, в черниговской школе 13 школьников заразились гепатитом. Первоначально в больницу с диагнозом гепатит типа А обратилось четыре ребенка и работница школьной столовой.

Тем временем, депутат Бужанский просит Раду не закрывать русскоязычные школы до 2023 года. 



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