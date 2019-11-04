Глава МИД Эстонии посетит Украину с целью обсудить создание е-правительства

После того как "Венецианская комиссия " посетила Украину с целью решить вопрос с украинским языком, в понедельник 4 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретится с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Уточняется, что во время двусторонней встречи главы дипломатических ведомств обсудят сотрудничество между странами, а также вопросы привлечения эстонского опыта по формированию электронного правительства.

Кроме того, планируют затронуть вопросы противодействия вызовам безопасности, а также поддержки эстонской стороной приоритетов внешней политики Украины. Встреча запланирована на 12:00.

Как сообщали Українські Новини, министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом.

Напомним, 1 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в ходе его рабочего визита в Украину. В ходе встречи стало известно, что Финляндия настроена отстаивать необходимость продления санкций против России.