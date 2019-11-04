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04 ноября 2019, понедельник, 08:47 982
Внешняя политика 2019-11-04T08:50:46+02:00
Українські Новини
Глава МИД Эстонии посетит Украину с целью обсудить создание е-правительства

Глава МИД Эстонии посетит Украину с целью обсудить создание е-правительства

МИД, Эстония, Вадим Пристайко , Визит в Украину, Урмас Рейнсалу
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ

После того как "Венецианская комиссия " посетила Украину с целью решить вопрос с украинским языком, в понедельник 4 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретится с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. 

Уточняется, что во время двусторонней встречи главы дипломатических ведомств обсудят сотрудничество между странами, а также вопросы привлечения эстонского опыта по формированию электронного правительства.

Кроме того, планируют затронуть вопросы противодействия вызовам безопасности, а также поддержки эстонской стороной приоритетов внешней политики Украины. Встреча запланирована на 12:00. 

Как сообщали Українські Новини, министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом.

Напомним, 1 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в ходе его рабочего визита в Украину. В ходе встречи стало известно, что Финляндия настроена отстаивать необходимость продления санкций против России.

Больше новостей о: МИД Эстония Вадим Пристайко Визит в Украину Урмас Рейнсалу

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