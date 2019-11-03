Скасування акцизу на автомобілі: що пропонують депутати

Після того, як введення штрафів за "євробляхи" вчергове відстрочили, у Верховній Раді зареєстрований зареєстрований законопроект, яким пропонується скасувати акцизний податок на всі без винятку автомобілі з 2021 року.

Автор законопроекту законопроект №2342 депутат Олексій Ковальов від "Слуги народу", повідомляє "Auto 24".

З 1 січня 2021 року, згідно з текстом законопроекту, пропонується скасувати акцизний податок на всі авто та кузови до них, включаючи ті, які були у використанні. А з дня вступу в дію цього Закону протягом 180 днів – змінити порядок розмитнення потриманих авто. Зокрема, ставку акцизу для них будуть розраховувати за тією ж формулою, що і для нових, без підвищувальних коефіцієнтів. Однак ця норма буде діяти тільки для тих транспортних засобів, які ввезені на митну територію України до дня набрання чинності цього законопроекту. Фактично, за зниженими акцизами пропонують розмитнювати тільки так звані "євробляхи". Іншим законопроектом пропонується не штрафувати "євробляхи" під час цього періоду.

Крім того, проектом передбачено, що при ввезенні для потреб держави пожежних авто, швидкої допомоги і пересувних медичних клінік, а також всіх раритетних авто старше ніж 30 років, не будуть прийматися до уваги екологічні норми, яким вони відповідають.

Проект закону №2342 за 29.10.2019 внесений і зареєстрований в парламенті. Для того, щоб він став законом, йому необхідно пройти обговорення в комітетах, голосування в сесійному залі парламенту і підписання главою держави.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні стартували сезонні знижки на автомобілі. У вересні найпопулярнішою маркою серед українців стала Renault. Тим часом ринок українських легковиків виріс в два рази.