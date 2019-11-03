В Франции бушует ураган "Амели", без электричества остались 100 тысяч домов

На западе Франции из-за урагана "Амели" более 100 тысяч домов остались без электричества. Об этом сообщает The Connexion. В 15 департаментах на западе Франции вдоль побережья Атлантического океана и по соседству с ними объявили наивысший уровень метеоопасности. В двух округах на юго-востоке страны прогнозируют сильные дожди. В результате урагана на юго-западе страны в 140 000 домохозяйств остались без электричества. Порывы ветра в заливе Аркашон достигают 163 км\/час. Некоторые дороги были затоплены, движение на них невозможно из-за упавших деревьев. В Новой Аквитании отменили несколько рейсов поездов. Attention à la surcote à #arcachon #gironde #tempeteamelie 📷rz_437 pic.twitter.com\/ROiB9Atlt0 — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) 3 листопада 2019 р. Как сообщали Українські Новини, в Японии из-за тайфуна смыло радиоактивные мешки с Фукусимы. Также пострадали заводы Hitachi и Panasonic. Также японский ураган "Хагибис" может вызвать вспышку сильной эпидемии.