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  • В Франции бушует ураган "Амели", без электричества остались 100 тысяч домов
03 ноября 2019, воскресенье, 19:47 5
Европа 2019-11-03T19:48:03+02:00
Українські Новини
В Франции бушует ураган "Амели", без электричества остались 100 тысяч домов

В Франции бушует ураган "Амели", без электричества остались 100 тысяч домов

Франция, Ураган

На западе Франции из-за урагана "Амели" более 100 тысяч домов остались без электричества.

Об этом сообщает The Connexion.

В 15 департаментах на западе Франции вдоль побережья Атлантического океана и по соседству с ними объявили наивысший уровень метеоопасности. В двух округах на юго-востоке страны прогнозируют сильные дожди.

В результате урагана на юго-западе страны в 140 000 домохозяйств остались без электричества.

Порывы ветра в заливе Аркашон достигают 163 км/час. Некоторые дороги были затоплены, движение на них невозможно из-за упавших деревьев. В Новой Аквитании отменили несколько рейсов поездов.

Как сообщали Українські Новини, в Японии из-за тайфуна смыло радиоактивные мешки с Фукусимы. Также пострадали заводы Hitachi и Panasonic.

Также японский ураган "Хагибис" может вызвать вспышку сильной эпидемии.

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