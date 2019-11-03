В Чернобыльской зоне отчуждения туристический рекорд: в 2019 году туда приехали больше 100 000 туристов

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения констатировало, что с начала 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетило 107 тыс. туристов.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини.

"Чернобыльскую зону отчуждения с начала 2019 года уже посетили 107 тыс. человек. Такой рекорд был установлен в октябре. Рост посещаемости начался весной. Факторами, которые повлияли на увеличение потока туристов являются - упрощение процедуры оформления пропуска, а именно введение электронного пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль"", - говорится в нем.

Отмечается, что больше всего туристов приезжает из-за границы - почти 80%: из Великобритании 15 738 человек, Польши - 9 378, Германии - 7 826, США - 5 580, Чехии - 4 063 человек.

"За последние месяцы мы открыли новые маршруты, в частности водные и воздушные, установили информационные стенды на двух языках, увеличили количество гидов - это только начало реализации большой стратегии по развитию зоны отчуждения во исполнение указа Президента Украины о развитии зоны", - отметил помощник директора государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" Кирилл Гарник.

Как сообщали Українські Новини, в зону отчуждения открыли новые туристические маршруты, в том числе и воздушные. Также Чернобыльская зона побила очередной рекорд по посещаемости.

Ранее на Чернобыльской АЭС возобновили переработку ядерных отходов.