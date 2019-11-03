подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
03 ноября 2019, воскресенье, 16:58 2
Общество 2019-11-03T16:58:37+02:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне отчуждения туристический рекорд: в 2019 году туда приехали больше 100 000 туристов

В Чернобыльской зоне отчуждения туристический рекорд: в 2019 году туда приехали больше 100 000 туристов

Чернобыльская АЭС, Туристы, Зона отчуждения
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео "Dronarium Украина"

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения констатировало, что с начала 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетило 107 тыс. туристов.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини.

"Чернобыльскую зону отчуждения с начала 2019 года уже посетили 107 тыс. человек. Такой рекорд был установлен в октябре. Рост посещаемости начался весной. Факторами, которые повлияли на увеличение потока туристов являются - упрощение процедуры оформления пропуска, а именно введение электронного пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль"", - говорится в нем.

Отмечается, что больше всего туристов приезжает из-за границы - почти 80%: из Великобритании 15 738 человек, Польши - 9 378, Германии - 7 826, США - 5 580, Чехии - 4 063 человек.

"За последние месяцы мы открыли новые маршруты, в частности водные и воздушные, установили информационные стенды на двух языках, увеличили количество гидов - это только начало реализации большой стратегии по развитию зоны отчуждения во исполнение указа Президента Украины о развитии зоны", - отметил помощник директора государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" Кирилл Гарник.

Как сообщали Українські Новини, в зону отчуждения открыли новые туристические маршруты, в том числе и воздушные. Также Чернобыльская зона побила очередной рекорд по посещаемости

Ранее на Чернобыльской АЭС возобновили переработку ядерных отходов.

Больше новостей о: Чернобыльская АЭС Туристы Зона отчуждения

Архив
Новости
В Чернобыльской зоне отчуждения туристический рекорд: в 2019 году туда приехали больше 100 000 туристов 16:58
Журналисты раскрыли коррупционные схемы Павелко, - СМИ 16:31
Грибы в поезде. Фото: facebook.com/checherynda
Фото дня: Пассажиры "эко-поезда Запорожье-Бердянск" собирают в вагоне грибы 15:54
В Украину приедет министр иностранных дел Эстонии 15:26
Украина начала отбор газа из подземных хранилищ: они заполнены на 70% 15:00
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
Богдан Яременко. Скриншот: Pavlovsky News/YouTube
Яременко назвал манипуляцией публикацию своей переписки с проституткой без его спроса 00:06
Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Фото: пресс-служба
Черниговщина вместо Турции: новоназначенный глава Черниговской ОГА зовет Volkswagen строить завод в области 21:47
Питон самого длинного вида обвил шею женщины в Индиане и задушил ее 23:30
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
больше новостей
В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции 17:30
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Более половины украинцев против получения паспортов жителями оккупированного Донбасса без проверок 08:47
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов 19:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok