Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели

В то время как синоптик предупредила о кардинальной смене погоды, 4 ноября в Киеве ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с, порывы 15- 20 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. В Западных областях облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +5..+10, днем +14..+19. В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем значительный дождь, температура ночью +2..7, днем +11..+16. В Моршине ночью местами небольшой дождь, температура ночью +7..+9, днем +17..+19. В Трускавце ночью местами небольшой дождь, температура ночью +7..+9, днем +17..+19. В Сваляве ночью местами дождь, днем значительный дождь, температура ночью +7..+9, днем +15..+17. В Северных областях облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +4..+9, днем +13..+18. В Центральных областях облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +4..+9, днем +13..+18. Восточные области - облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью -2 ..+3, днем +10..+15. В Южных областях облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +4..+9, днем +16..+21. В Крыму - облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +5..+10, днем +16..+21. Ялта - без осадков. Температура ночью +7..+9, днем +17..+19. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на выходные и неделю. Кроме того, синоптики дали прогноз на всю зиму с рекордными морозами и аномальными снегопадами.