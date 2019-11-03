Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели

В то время как синоптик предупредила о кардинальной смене погоды

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

В Западных областях облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5..+10, днем ​​+14..+19. В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем значительный дождь, температура ночью +2..7, днем ​​+11..+16. В Моршине ночью местами небольшой дождь, температура ночью +7..+9, днем ​​+17..+19. В Трускавце ночью местами небольшой дождь, температура ночью +7..+9, днем ​​+17..+19. В Сваляве ночью местами дождь, днем значительный дождь, температура ночью +7..+9, днем ​​+15..+17.

В Северных областях облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4..+9, днем ​​+13..+18.

В Центральных областях облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4..+9, днем +13..+18.

Восточные области - облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2 ..+3, днем +​​10..+15.

В Южных областях облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4..+9, днем +16..+21. В Крыму - облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5..+10, днем ​​+16..+21. Ялта - без осадков. Температура ночью +7..+9, днем ​​+17..+19.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на выходные и неделю. Кроме того, синоптики дали прогноз на всю зиму с рекордными морозами и аномальными снегопадами.