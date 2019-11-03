Держали людей в заложниках и избивали: глава группировки Николаева арестован на два месяца

Центральный районный суд Николаева арестовал на 2 месяца без права внесения залога главу преступной группировки, которая похищала людей.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українські Новини.

"2 ноября Центральный районный суд города Николаева избрал меру пресечения для одного из четырех фигурантов уголовного производства, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, в частности, похищения людей, их избиение и содержания в заложниках, угона с территории охраняемой автостоянки, расположенной в пгт. Вознесенск, грузовики DAF с полуприцепом, а также присвоение документов", - говорится в нем.

Сообщается, что 49-летнему жителю Николаева была избрана мера содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Суд. Фото: полиция Николаевской области

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