В Киеве электричка насмерть сбила женщину, которая перебегала пути

Утром в воскресенье, 3 ноября, в Киеве на железнодорожных путях, которые проходят по улице Вифлеемской, электропоезд сбил женщину, которая перебегала пути. В результате женщина погибла на месте, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел между 06:00 и 07:00.

По предварительной информации, две женщины пересекали железнодорожные пути, когда им навстречу выехала электричка. Далее, со слов очевидцев, машинист подал звуковой сигнал, и одна из женщин ускорилась, успев перебежать пути, вторая же женщина сначала остановилась, а затем продолжила идти.

После этого машинист начал тормозить и второй раз просигналил, но избежать столкновения не смог. Смерть наступила на месте. Прибывшие на место полицейские установили, что женщине около 25-30 лет, однако установить ее личность пока не удалось. На месте помимо экипажа патрульной полиции также работала следственно-оперативная группа.

Железнодорожные пути. Фото: "Информатор"

Как сообщали Українські Новини, под Запорожьем электричка сбила насмерть трех человек. Также в Киеве поезд переехал сотрудницу "Укрзализници".

Ранее в Киеве на станции "Сырец" мужчину насмерть сбил поезд.