Корь может уничтожить память иммунной системы, - ученые

Вирус кори может стирать память иммунной системы человека, делая его уязвимым даже к заболеваниям, к которым у него уже был иммунитет. К такому выводу пришли независимые группы исследователей, сообщает "Русская служба BBC".

Корь может вернуть иммунную систему в "детское" состояние, ослабляя способность организма бороться с другими заболеваниями. Результаты работ опубликованы в журнале Science.

Эксперты говорят, что выводы ученых подчеркивают важность своевременной вакцинации. Иммунная система помнит, с какими вирусами ей доводилось бороться.

Часть этой информации хранится в B-клетках памяти. Эти долгоживущие клетки запоминают антигены, с которыми боролся организм, и в случае появления того же вируса быстро обеспечивают иммунный ответ. Как выяснилось, вирус кори способен заражать и уничтожать именно клетки памяти, вызывая иммунную амнезию.

Гарвардской команде при помощи инструмента VirScan удалось создать детализированную картину иммунной системы детей до и после заражения корью.

Оказалось, что после заражения корью набор антител в организме детей уменьшился примерно на 20%, а у одного ребенка с серьезным заболеванием - на 73%.

"За несколько недель корь наносит иммунной системе ущерб, сопоставимый с первыми десятью годами нелеченой ВИЧ-инфекции. Таков ущерб имунной памяти", - сказал доктор Майкл Мина.

Как сообщали Українські Новини, в августе за неделю в Украине корью заболели почти 200 человек, больше всего в Киеве. В июле заболеваемость корью в Украине упала больше, чем в 2 раза.

Ранее департамент здравоохранения заявил, что в Киеве наблюдается наимасштабнейшая вспышка кори за все годы независимости.