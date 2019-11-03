Кір може знищити пам'ять імунної системи, - вчені

Вірус кору може стирати пам'ять імунної системи людини, роблячи його вразливим навіть до захворювань, до яких у нього вже був імунітет. До такого висновку дійшли незалежні групи дослідників, повідомляє "Російська служба BBC".

Кір може повернути імунну систему в "дитячий" стан, послаблюючи здатність організму боротися з іншими захворюваннями. Результати робіт опубліковані в журналі Science.

Експерти кажуть, що висновки вчених підкреслюють важливість своєчасної вакцинації. Імунна система пам'ятає, з якими вірусами їй доводилося боротися.

Частина цієї інформації зберігається в B-клітинах пам'яті. Ці довгоживучі клітини запам'ятовують антигени, з якими боровся організм, і в разі появи того ж вірусу швидко забезпечують імунну відповідь. Як з'ясувалося, вірус кору здатний заражати і знищувати саме клітини пам'яті, викликаючи імунну амнезію.

Гарвардській команді за допомогою інструменту VirScan вдалося створити деталізовану картину імунної системи дітей до та після зараження кором.

Виявилося, що після зараження кором набір антитіл в організмі дітей зменшився приблизно на 20%, а в однієї дитини з серйозним захворюванням - на 73%.

"За кілька тижнів кір завдає шкоди імунній системі, який можна порівняти з першими десятьма роками ВІЛ-інфекції, яку не лікували. Такий збиток імунної пам'яті", - сказав доктор Майкл Міна.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні за тиждень в Україні на кір захворіли майже 200 осіб, найбільше в Києві. У липні захворюваність на кір в Україні впала більше, ніж у 2 рази.

Раніше департамент охорони здоров'я заявив, що в Києві спостерігається наймасштабнійший спалах кору за всі роки незалежності.