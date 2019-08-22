В июле заболеваемость корью в Украине упала больше, чем в 2 раза

В июле по сравнению с июнем заболеваемость корью в Украине снизилась в 2,4 раза до 1 447 человек.

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос Українських Новин.

Согласно ему, в январе был зафиксирован рекордный показатель в 13,8 тыс заболевших, к марту эта цифра снизилась до 8,9 тыс., к июню – до 3,4 тыс заболевших ежемесячно.

В июле корью в Украине заболели 1 447 человек, а в первой половине августа – 464 человека.

В то же время, приведенные показатели остаются достаточно высокими. Уже по итогам первых трех месяцев года Украина попала в топ-3 стран с самой высокой заболеваемостью корью в мире.

В начале августа Министерство здравоохранения заявило о росте заболеваемости корью по показателям конца июля – начала августа в Киеве, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях.

В то же время, Департамент здравоохранения Киева 13 августа заявил, что в столице наблюдается самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины.