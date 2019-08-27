За неделю в Украине корью заболели почти 200 людей: больше всего в Киеве

Министерство здравоохранения констатирует, что за период с 16 по 23 августа корью заболели 190 человек.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 34-й недели 2019 корью заболели 190 человек - 141 взрослый и 49 детей. Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - говорится в нем.

Согласно сообщению, временное регулярное уменьшение заболеваемости корью летом происходит в связи с недолговременным пребыванием людей в больших коллективах.

С началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей, поэтому важно сделать прививку ребенку до начала обучения.

Кроме того, Минздрав совместно с Министерством образования напоминает, что невакцинированные дети не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками, за исключением детей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.

Законность этого требования подтвердил Верховный Суд в соответствующем постановлении.

С 16 по 23 августа больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (23 больных: 19 взрослых и 4 ребенка), Киевской (20 больных: 17 взрослых и 3 ребенка), Винницкой (12 больных: 8 взрослых и 4 детей), Донецкой (11 больных: 9 взрослые и 2 детей) и Херсонской (11 больных: 9 взрослых и 2 ребенка) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 23 августа 2019) корью заболела 57 482 человека - 27 176 взрослых и 30 306 детей, от осложнений кори умерли 18 человек.

С начала вспышки, с лета 2017, корью заболели более 115 000 человек, 39 из которых умерли.

Как сообщали Українськi Новини, в июле заболеваемость корью в Украине упала больше, чем в 2 раза.

В начале августа Министерство здравоохранения заявило о росте заболеваемости корью по показателям конца июля – начала августа в Киеве, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях.

Ранее в МОЗ рассказали, что за период с 2016 по 2018 годы количество заболевших корью в Украине увеличилось в 500 раз.

Тем временем Минздрав отменил возрастные ограничения для бесплатной прививки от кори.