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02 листопада 2019, субота, 20:25 10
Зовнішня політика 2019-11-02T22:00:01+02:00
Українські Новини
Нові позовні вимоги "Нафтогазу" проти "Газпрому" направлені в Стокгольмський арбітраж

Нові позовні вимоги "Нафтогазу" проти "Газпрому" направлені в Стокгольмський арбітраж

Газпром, Нафтогаз, Стокгольмський арбітраж
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

В Стокгольмський арбітраж були спрямовані нові позовні вимоги "Нафтогазу" проти "Газпрому". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Так, Вітренко повідомив, що рішення з даного арбітражу буде прийнято в 2021 році.

"Настала наша черга подати "Заяву про захист і зустрічні позовні вимоги". Кількість сторінок тільки основного тексту нашого заяви перевищує 500. До нього додаються 3 звіти міжнародних експертів, які були спеціально для цього розроблені. Також додаються свідчення свідків і купа інших додатків", - написав Вітренко.

Також Вітренко розповів, що над документом активно працювали приблизно три місяці. Більш детально про позовні вимоги він пообіцяв написати пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, Путін заявив, що Росія готова відновити транзит газу, якщо Україна відмовиться стягнути з "Газпрому" $10 млрд.

Тим часом "Нафтогаз" впевнений у перемозі над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.

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