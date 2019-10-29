"Нефтегаз" готовит новый иск против "Газпрома"

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" готовит новый судебный иск против компании "Газпром" (Россия).

Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нетфегаза" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я времени не терял, поскольку работал над новыми исковыми требованиями к "Газпрому" в новом арбитражном процессе", - написал он.

Также Витренко добавил, что он понимает вице-президента Европейской комиссии по Энергетическому Союзу Мароша Шефчовича, который заявил, что разочарован итогом проведения трехсторонних переговоров между Украиной, Европейским Союзом и Россией по транзиту российского газа с 1 января 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, акции "дочки" "Газпрома" арестованы по иску "Нефтегаза".

Также "Газпром" требует от "Нефтегаза" отозвать судебные иски до заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины.

Ранее, 6 июля, "Нефтегаз" подал иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом" и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов, не считая процентов. Долг "Газпрома" перед "Нефтегазом" по результатам двух производств в Стокгольмском арбитраже увеличился на 10% до 2,8 млрд долларов.