Видео дня: Созданная при участии Украины ракета вывела в космос корабль Cygnus для NASA

Американско-украинская ракета Antares ("Антарес"), которую в апреле запустила NASA, успешно вывела на орбиту космический грузовой корабль Cygnus. Об этом сообщают в пресс-службе "КБ Южное".

2 ноября в 15 часов 59 минут по киевскому времени (9 часов 59 минут по

североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на

острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) произведен успешный пуск

американо-украинской ракеты-носителя среднего класса "Антарес".

Запуск ракеты. Фото: Facebook/Yuzhnoye State Design Office

Она вывела на орбиту, близкую к орбите Международной космической станции, 12-й автоматический грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на МКС

около 3750 кг полезного груза по заказу NASA.

Запуск ракеты. Фото: Facebook/Yuzhnoye State Design Office

На коробле перевозят провизию и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудование для магнитного альфа-спектрометра, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие. Также на борту корабля находятся кубсаты, часть которых будет запущена с МКС. Стыковка с МКС запланирована на 4 ноября.

12-й космический корабль Cygnus получил имя "SS Alan Bean" в честь американского астронавта, который стал четвертым человеком, совершившим полет на Луну (19 ноября 1969).

Cygnus "SS Alan Bean" – первый корабль, запущенный американской корпорацией Northrop Grumman по контракту с NASA в рамках второго этапа снабжения МКС, который предусматривает еще, как минимум, пять миссий по доставке суммарно около 20 тонн полезного груза на МКС.

Всего с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 11 раз, 10 из них – успешно.

На видео видно, как производится запуск ракеты в открытый космос.

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