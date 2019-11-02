Видео дня: Створена за участю України ракета вивела в космос корабель Cygnus для NASA

Американсько-українська ракета Antares ("Антарес"), яку у квітні NASA запустила, успішно вивела на орбіту космічний вантажний корабель Cygnus. Про це повідомляють у прес-службі "КБ Південне".

2 листопада о 15 годині 59 хвилин за київським часом (9 годин 59 хвилин посевероамериканскому східним часом) з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) проведений успішний пуск американо-української ракети-носія середнього класу "Антарес".

Запуск ракети. Фото: Facebook/Yuzhnoye State Design Office

Вона вивела на орбіту, близьку до орбіти Міжнародної космічної станції, 12-й автоматичний вантажний корабель Cygnus, який повинен доставити на МКС близько 3750 кг корисного вантажу за замовленням NASA.

Запуск ракети. Фото: Facebook/Yuzhnoye State Design Office

На кораблі перевозять провізію і речі для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, обладнання для магнітного альфа-спектрометра, обладнання для станції і виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі. Також на борту корабля знаходяться кубсати, частина яких буде запущена з МКС. Стиковка з МКС запланована на 4 листопада.

12-й космічний корабель Cygnus отримав ім'я "SS Alan Bean" на честь американського астронавта, який став четвертим людиною, яка вчинила політ на Місяць (19 листопада 1969).

Cygnus "SS Alan Bean" – перший корабель, запущений американською корпорацією Northrop Grumman за контрактом з NASA в рамках другого етапу постачання МКС, який передбачає ще, як мінімум, п'ять місій по доставці сумарно близько 20 тонн корисного вантажу на МКС.

Все з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 11 разів, 10 з них – успішно.

На відео видно, як здійснюється запуск ракети у відкритий космос.

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