США запустили крылатую ракету "Томагавк" из Калифорнии

Минобороны США провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования традиционной конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния.

Об этом сообщила пресс-служба американского Министерства обороны.

"Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более 500 километров полета", - говорится в сообщении Пентагона.

Ракета была запущена, в воскресенье, 18 августа 2019 года, в 14:30, по Тихоокеанскому летнему времени.

Как сообщил подполковник ВВС США Роберт Карвер американскому сайту Military.com, речь шла "о варианте крылатой ракеты для поражения наземных целей "Томагавк".

Отобранные данные и уроки, извлеченные из этого испытания, послужат основой для развития министерством обороны будущих возможностей среднего уровня.

Также в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок, передает "Интерфакс".

Напомним, США официально выходят из ядерного договора с Россией.

Ранее Трамп заявил, что в России на Белом море взорвалась новейшая ракета с ядерным реактором.