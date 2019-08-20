подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.6 28.35
˟
20 августа 2019, вторник, 08:45 556
Америка 2019-08-20T08:49:38+03:00
Українські Новини
США запустили крылатую ракету "Томагавк" из Калифорнии

США запустили крылатую ракету "Томагавк" из Калифорнии

Испытания крылатой ракеты наземного базирования типа
Испытания крылатой ракеты наземного базирования типа "Томагавк". Фото: Минобороны США

Минобороны США провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования традиционной конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния.

Об этом сообщила пресс-служба американского Министерства обороны.

"Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более 500 километров полета", - говорится в сообщении Пентагона.

Ракета была запущена, в воскресенье, 18 августа 2019 года, в 14:30, по Тихоокеанскому летнему времени.

Как сообщил подполковник ВВС США Роберт Карвер американскому сайту Military.com, речь шла "о варианте крылатой ракеты для поражения наземных целей "Томагавк".

Отобранные данные и уроки, извлеченные из этого испытания, послужат основой для развития министерством обороны будущих возможностей среднего уровня.

Также в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок, передает "Интерфакс".

Напомним, США официально выходят из ядерного договора с Россией.

Ранее Трамп заявил, что в России на Белом море взорвалась новейшая ракета с ядерным реактором.

Больше новостей о: США Ракета Крылатые ракеты ядерный договор

Архив
Новости
Уманский дал прогноз по кандидатуре премьера 09:00
США запустили крылатую ракету "Томагавк" из Калифорнии 08:45
В Киеве ограничат движение транспорта на День независимости: адреса 08:42
Путин о контактах с Зеленским: "Есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм" 08:15
Фото: Информатор
В Киеве неизвестные на Mercedes обстреляли сотрудников Госслужбы охраны: есть пострадавшие 08:15
больше новостей
Биньямин и Сара Нетаньяху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:50
По делу пожара в "Токио Стар" полиция задержала еще троих, - СМИ 08:18
Бойко назвал первоочередной задачей нового парламента снижение тарифов на газ 10:59
Боевики на востоке Украины усилили обстрелы и 13 раз нарушили режим прекращения огня 08:04
Формула "Роттердам+" определяла верхнюю границу цены угля и сдерживала рост цен, - Трохимец 12:55
больше новостей
Биньямин и Сара Нетаньяху перед вылетом в Киев. Фото:vesty.co.il
Жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль 08:50
Проект UNBA NextGen поспособствует повышению качества правовой помощи украинцам, - НААУ 16:20
Боевой истребитель Су-27 во время выступления в Польше. Фото: Повітряне командування
Фото дня: Пилотаж украинского летчика стал лучшим на авиашоу в Польше 21:37
Украина и Израиль договорились изучать языки: иврит в украинских школах и ВУЗах и украинский язык – в израильских 13:56
Верховный Суд признал законным введение моратория на русскоязычный культурный продукт во Львовской области 14:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok