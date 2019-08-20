США запустили крылатую ракету "Томагавк" из Калифорнии

Минобороны США провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования традиционной конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния.\r\nОб этом сообщила пресс-служба американского Министерства обороны.\r\n"Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более 500 километров полета", - говорится в сообщении Пентагона.\r\nРакета была запущена, в воскресенье, 18 августа 2019 года, в 14:30, по Тихоокеанскому летнему времени.\r\nКак сообщил подполковник ВВС США Роберт Карвер американскому сайту Military.com, речь шла "о варианте крылатой ракеты для поражения наземных целей "Томагавк".\r\nОтобранные данные и уроки, извлеченные из этого испытания, послужат основой для развития министерством обороны будущих возможностей среднего уровня.\r\nТакже в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок, передает "Интерфакс".\r\nНапомним, США официально выходят из ядерного договора с Россией.\r\nРанее Трамп заявил, что в России на Белом море взорвалась новейшая ракета с ядерным реактором.