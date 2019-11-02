Военный разведчик вымогал у одесситки 1 тысячу долларов

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении сотруднику военной контрразведки Службы безопасности Украины и бывшему милиционеру в вымогательстве 1 тыс. долларов взятки у жительницы Одессы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Указано, что следователи бюро сообщили о подозрении в мошенничестве бывшему работнику Главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области и действующему оперуполномоченному Главного управления военной контрразведки департамента контрразведки СБУ.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемые ввели в заблуждение гражданку, которая хотела получить решение суда о снятии ареста со своего имущества - грузового автомобиля "ГАЗ".



Для этого они предложили женщине услуги посредничества и побудили передать через них неправомерную выгоду в сумме 1 000 долларов для якобы должностных лиц Котовского районного суда Одесской области.



Подозреваемые завладели средствами потерпевшей в сумме 15 500 гривен, которые были перечислены на карточку одного из них.



Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области, оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности СБУ.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины подозревает руководство Николаевской таможни в нанесении ущерба государству на 10 млн грн.

Напомним, в СБУ проходит расследование по делу Стерненко, подозреваемого в убийстве и нанесение умышленных телесных повреждений.

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