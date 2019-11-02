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02 ноября 2019, суббота, 17:14 465
Силовые структуры 2019-11-02T17:15:44+02:00
Українські Новини
Полицию на Закарпатье возглавит новый руководитель

Полицию на Закарпатье возглавит новый руководитель

МВД, Закарпатье, Назначение, Нацполиция
Александр Канцидайло. Фото: Facebook/Полиция Закарпатской области
Александр Канцидайло. Фото: Facebook/Полиция Закарпатской области

Министерство внутренних дел назначило Александра Канцидайло начальником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"В полиции Закарпатья назначен новый руководитель. Начальником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области стал полковник полиции Александр Канцидайло", - сказано в нем.

Канцидайло родился в 1977 году. Окончил Национальную академию внутренних дел. С 2010 года работал заместителем начальника департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции.

Как сообщали Українськi Новини, Глава Национальной полиции, назначенный на должность 25 сентября, Игорь Клименко выступает за легализацию проституции и против легализации легких наркотиков.

Также Министерство внутренних дел назначило начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, после того, как действующий руководитель Дмитрий Головин подал в отставку без объяснения причины. 

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