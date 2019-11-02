Полицию на Закарпатье возглавит новый руководитель

Министерство внутренних дел назначило Александра Канцидайло начальником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"В полиции Закарпатья назначен новый руководитель. Начальником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области стал полковник полиции Александр Канцидайло", - сказано в нем.

Канцидайло родился в 1977 году. Окончил Национальную академию внутренних дел. С 2010 года работал заместителем начальника департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции.

Как сообщали Українськi Новини, Глава Национальной полиции, назначенный на должность 25 сентября, Игорь Клименко выступает за легализацию проституции и против легализации легких наркотиков.

Также Министерство внутренних дел назначило начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, после того, как действующий руководитель Дмитрий Головин подал в отставку без объяснения причины.