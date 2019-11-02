Объявлен уровень опасности: спасатели предупреждают о резкой смене погоды

Киевская городская государственная администрация, после того как в Киеве было объявлено штормовое предупреждение, сообщает о новом ухудшении погоды, прогнозируя порывах ветра 15-20 м\/с 3 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевгорадминистрации, передают Українські Новини. "3 ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м \/ с (I уровень опасности, желтый)", - сказано в нем. Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму и предрекли рекордные морозы и аномальные снегопады. Напомним, на выходных антициклон разрушается снегом и хлесткими дождями.