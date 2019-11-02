Турок "продавал" украинок с Донбасса европейским борделям

В районе ООС пограничники задержала гражданина Турции, который вербовал девушек в бордели за границей, сообщает пресс-служба Государственной пограничноцй службы Украины.

45-летний гражданин Турции находил девушек и женщин, которые находились в сложном материальном положении и через социальные сети он убеждал их на трудоустройство в секс индустрии в одной из стран Западной Европы

Вербовщика остановили на одном из блокпостов сотрудники оперативных подразделений Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ во взаимодействии с сотрудниками полиции в Донецкой области. Иностранец после поиска новых жертв возвращался из г. Мариуполь. Он как раз перевозил двух гражданок Украины, которых собирался вывезти за границу для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в странах Европейского союза.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), в рамках которого правоохранители задокументировали несколько фактов вербовки гражданок Украины.

Иностранцу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следствие продолжается.

Как сообщали Українські Новини, в Хмельницкой области заведующая психоневрологическим интернатом заставляла пациентов работать на ее сына. Согласно данным Нацполиции за полгода от торговли людьми пострадали 170 человек, среди которых 5 детей.

Ранее китайцы обманом вывозили украинок за границу для предоставления интимных услуг.