У летевшего в Петербург пассажирского самолета отказал двигатель

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал", направлявшийся из Тюмени в Петербург, вернулся в аэропорт вылета. Сразу после вылета отказал левый двигатель, по предварительным данным, из-за попадания птицы, сообщает "Русская служба BBC".

"Самолет "Суперджет" приземлился в аэропорту Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - заявили в авиационных службах.

В авиакомпании подтвердили, что лайнер благополучно сел.

"Приземлился, без происшествий", - сказали в пресс-службе тюменского управления МЧС.

Авиакомпания уже заявила, что причиной отказа двигателя SSJ-100 стало попадание птицы. В августе этого года из-за столкновения со стаей чаек в Подмосковье совершил аварийную посадку Airbus A321 "Уральских авиалиний". Он приземлился на кукурузное поле.

На борту вылетевшего из Тюмени "Суперджет" было 83 пассажира и четыре члена экипажа. Самолет на полосе в аэропорту Рощино встречали сотрудники экстренных служб. Авиакомпания "Ямал" заявила, что у самолета при взлете отказал левый двигатель. Пилот принял решение выработать топливо и совершить посадку в аэропорту вылета. Самолет перед посадкой вырабатывал топливо. SSJ-100 не оборудован системой сброса топлива.

"При взлете экипаж почувствовал удар, произошел помпаж (срывной режим работы двигателя, - ред.) турбины двигателя. Тут же отказал левый двигатель", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Левый двигатель лайнера не вышел из строя полностью и работал с существенными перебоями, но его функционал был нарушен.

"В двигателе лайнера произошел хлопок, выброс пламени, наблюдалась вибрация", - рассказал сотрудник "Ямала". После этого, по его версии, командир сам выключил двигатель.

Самолет с бортовым номером RA-89081 был произведен в апреле 2017 года. Уральское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку. Пассажиры будут доставлены в Санкт-Петербург на резервном самолете, сообщили в авиакомпании "Ямал".

Как сообщали Українські Новини, самолет в Борисполе сел из-за влетевшей в левый двигатель птицы.

Тем временем самолет в Ростове посадили из-за мужчины с пистолетом на борту, а у Boeing с десятком пассажиров в полете загорелся двигатель.