Самолет в Ростове посадили из-за мужчины с пистолетом на борту

Самолет, вылетевший из Москвы в Бургас (Болгария), совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова - один из пассажиров обнаружил в ручной клади травматический пистолет, который забыл сдать в багаж, сообщает "Русская служба BBC".

Мужчина, страдающий астмой, открыл ручную кладь, чтобы достать оттуда лекарство, а внутри обнаружил оружие, которое забыл сдать в багаж. Это был пистолет "Стражник" и два боеприпаса к нему. Пассажир сообщил об оружии бортпроводнице, а та в соответствии с инструкцией передала информацию экипажу, который принял решение об экстренной посадке.

По словам представителя управления МВД России на транспорте по СКФО, мужчину отвели в дежурную часть при аэропорте. Там выяснилось, что лицензия на пистолет оформлена должным образом, но на мужчину тем не менее оформили административный протокол из-за нарушения правил перевозки оружия.

В аэропорту "Шереметьево" заявили, что проверку багажа пассажиров проводила дочерняя компания "Шереметьево Безопасность". Представитель пресс-службы аэропорта Анна Захаренкова сказала, что в аэропорту проводится внутренняя проверка.

Директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова рассказала, что аэропорт проведет внутреннюю проверку после инцидента с пронесшим оружие на борт пассажиром.

"Досмотр багажа пассажиров, ручной клади, бортового питания и бортовых запасов обеспечивался дочерней компанией аэропорта АО "Шереметьево Безопасность". На данный момент проводится внутренняя проверка по факту инцидента", - сказала Захаренкова.

Как сообщали Українські Новини, в России горящий самолет с пассажирами совершил экстренную посадку. Ранее в Москве Boeing не смог приземлиться с первого раза и хвостом задел взлетную полосу.

Кроме того, Boeing с сотнями пассажиров неудачно приземлился в российском Барнауле.