У Boeing с десятком пассажиров в полете загорелся двигатель

Спустя почти пять месяцев после трагической авиакатастрофы в Эфиопии с разбившимся лайнером Ethiopian Airlines, на борту которого погибло более 150 пассажиров из 33 разных стран, в Сенегале произошла аварийная посадка самолета из-за возгорания.

Ссылаясь на сообщение авиаперевозчика, Independent сообщает об экстренной посадке в Сенегале Boeing 767, которую пассажирский самолет совершил из-за возгорания двигателя вскоре после взлета.

После вылета из Сенегала в направлении Эфиопии через Мали пилот понял, что у воздушного судна загорелся двигатель.

После немедленного возвращения самолета в международный аэропорт Блеза Дианье в сенегальской столице Дакаре возгорание было ликвидировано.

На борту воздушного судна находились 90 человек. В Ethiopian Airlines сообщают, что никто из них не пострадал. Часть пассажиров вылетела позже в тот же день, а остальных разместили в отеле – они должны были вылететь на следующий день.

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