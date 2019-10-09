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09 октября 2019, среда, 18:39 68
Мир 2019-10-09T18:40:46+03:00
Українські Новини
У Boeing с десятком пассажиров в полете загорелся двигатель

У Boeing с десятком пассажиров в полете загорелся двигатель

Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Спустя почти пять месяцев после трагической авиакатастрофы в Эфиопии с разбившимся лайнером Ethiopian Airlines, на борту которого погибло более 150 пассажиров из 33 разных стран, в Сенегале произошла аварийная посадка самолета из-за возгорания. 

Ссылаясь на сообщение авиаперевозчика, Independent сообщает об экстренной посадке в Сенегале Boeing 767, которую пассажирский самолет совершил из-за возгорания двигателя вскоре после взлета.

После вылета из Сенегала в направлении Эфиопии через Мали пилот понял, что у воздушного судна загорелся двигатель.

После немедленного возвращения самолета в международный аэропорт Блеза Дианье в сенегальской столице Дакаре возгорание было ликвидировано.

На борту воздушного судна находились 90 человек. В Ethiopian Airlines сообщают, что никто из них не пострадал. Часть пассажиров вылетела позже в тот же день, а остальных разместили в отеле – они должны были вылететь на следующий день.

Как сообщали Українські Новини, на западе Германии разбился американский истребитель F-16. Напомним, во Львовской области произошла авиакатастрофа, в которой потерепел крушение 51-летний самолет. 

Больше новостей о: Самолет Авиакатастрофа Аварийная посадка самолета Эфиопия

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