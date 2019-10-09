У Boeing с десятком пассажиров в полете загорелся двигатель

Спустя почти пять месяцев после трагической авиакатастрофы в Эфиопии с разбившимся лайнером Ethiopian Airlines, на борту которого погибло более 150 пассажиров из 33 разных стран, в Сенегале произошла аварийная посадка самолета из-за возгорания. \r\nСсылаясь на сообщение авиаперевозчика, Independent сообщает об экстренной посадке в Сенегале Boeing 767, которую пассажирский самолет совершил из-за возгорания двигателя вскоре после взлета.\r\n\r\nПосле вылета из Сенегала в направлении Эфиопии через Мали пилот понял, что у воздушного судна загорелся двигатель.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПосле немедленного возвращения самолета в международный аэропорт Блеза Дианье в сенегальской столице Дакаре возгорание было ликвидировано.\r\nНа борту воздушного судна находились 90 человек. В Ethiopian Airlines сообщают, что никто из них не пострадал. Часть пассажиров вылетела позже в тот же день, а остальных разместили в отеле – они должны были вылететь на следующий день.\r\nКак сообщали Українські Новини, на западе Германии разбился американский истребитель F-16. Напомним, во Львовской области произошла авиакатастрофа, в которой потерепел крушение 51-летний самолет.