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  • У пасажирського літака, який летів в Петербург, відмовив двигун
01 листопада 2019, пʼятниця, 20:45 5
Світ 2019-11-01T20:53:43+02:00
Українські Новини
У пасажирського літака, який летів в Петербург, відмовив двигун

У пасажирського літака, який летів в Петербург, відмовив двигун

Санкт-Петербург, Тюмень, літак, Новини Росії, Птахи, Пасажирський літак, двигун
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Пасажирський літак Sukhoi Superjet-100 авіакомпанії "Ямал", що прямував з Тюмені в Петербург, повернувся в аеропорт вильоту. Відразу після вильоту відмовив лівий двигун, за попередніми даними, через потрапляння птаха, повідомляє "Російська служба BBC".

"Літак "Суперджет" приземлився в аеропорту Тюмені. Посадка пройшла в штатному режимі. Постраждалих немає", - заявили в авіаційних службах.

В авіакомпанії підтвердили, що лайнер благополучно сів.

"Висадився, без пригод", - сказали в прес-службі тюменського управління МНС.

Авіакомпанія вже заявила, що причиною відмови двигуна SSJ-100 стало попадання птаха. У серпні цього року через зіткнення зі зграєю чайок в Підмосков'ї здійснив аварійну посадку Airbus A321 "Уральських авіаліній". Він приземлився на кукурудзяне поле.

На борту "Суперджету", який вилетів з Тюмені, було 83 пасажири і чотири члени екіпажу. Літак на смузі в аеропорту Рощино зустрічали співробітники екстрених служб. Авіакомпанія "Ямал" заявила, що у літака при зльоті відмовив лівий двигун. Пілот прийняв рішення виробити паливо і здійснити посадку в аеропорту вильоту. Літак перед посадкою виробляв паливо. SSJ-100 не обладнаний системою скидання палива.

"При зльоті екіпаж відчув удар, стався помпаж (режим роботи двигуна, що зірвався, - ред.) турбіни двигуна. Тут же відмовив лівий двигун", - повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Лівий двигун лайнера не вийшов з ладу повністю і працював з великими перебоями, але його функціонал був порушений.

"У двигуні лайнера стався хлопок, викид полум'я, спостерігалася вібрація", - розповів співробітник "Ямалу". Після цього, за його версією, командир сам вимкнув двигун.

Літак з бортовим номером RA-89081 був вироблений у квітні 2017 року. Уральське слідче управління на транспорті проводить дослідчу перевірку. Пасажири будуть доставлені в Санкт-Петербург на резервному літаку, повідомили в авіакомпанії "Ямал".

Як повідомляли Українські Новини, літак у Борисполі сів через птаха, який влетів у лівий двигун.

Тим часом літак в Ростові посадили через чоловіка з пістолетом на борту, а у Boeing з десятком пасажирів у польоті загорівся двигун.

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