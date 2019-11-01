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01 листопада 2019, пʼятниця, 20:26 9
Кабмін 2019-11-01T20:30:12+02:00
Українські Новини
Гончаруку дають поради 15 осіб і тільки одна з них - у штаті

Гончаруку дають поради 15 осіб і тільки одна з них - у штаті

Гончарук, Радники, Прем'єр-міністр України, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Олексій Гончарук/Facebook
Олексій Гончарук. Фото: Олексій Гончарук/Facebook

У прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який отримав зарплату в 3 рази більше окладу, є 1 штатний і 14 позаштатних радників.

Про це сказано у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно з ним, станом на 25 жовтня штатним радником прем'єра працює адвокат Оксана Сікора і на громадських засадах - 14 радників.

Серед них виконавчий директор Офісу ефективного регулювання (BRDO), юрист за міжнародним правом Олексій Дорогань, підприємець-програміст Сергій Дугін, політичний аналітик і медійний активіст, науковий співробітник Інституту філософії НАН України, викладач Національного університету "Києво-Могилянська академія" та керівник Європейського інформаційно-дослідного центру (за підтримки програми USAID) Роман Кобець, а також експерт Центрального офісу реформ при Міністерстві розвитку громад і територій Іван Лукеря.

Як повідомляли Українські Новини, Мосійчук заявив, що Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату. Раніше стало відомо, що серед радників Гончарука син продюсера і менеджер ІТ-проектів.

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