Біля каміна у прямому ефірі: Трамп хоче публічно зачитати стенограму розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий публічно зачитати американцям стенограму телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це Трамп сказав в інтерв'ю виданню The Washington Examiner, передає "DW".

"Це був хороший телефонний дзвінок. В якийсь момент я збираюся сісти - можливо, це буде розмова біля каміна в прямому ефірі - і прочитати стенограму розмови, тому що люди повинні почути", - сказав американський президент.

Він також зазначив, що не збирається співпрацювати з демократами в розслідуванні у процедурі імпічменту Дональда Трампа, пакет правил за яким члени Палати представників Конгресу США ухвалили напередодні.

"Ви створюєте жахливий прецедент для інших президентів", - заявив Трамп, назвавши розслідування демократів "шахрайством" і "обманом".

Він також наполіг на тому, що "не зробив нічого поганого", на відміну від інших американських президентів, проти яких раніше починали процедуру імпічменту, зокрема Білла Клінтона і Річарда Ніксона.



Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.



Раніше Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.



Однак свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі.