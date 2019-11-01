Украинцы будут обслуживать военное оборудование в Ираке

Украина намерена присоединиться к миссии Организации Североатлантического договора (НАТО) в Ираке после того, как Зеленский попросил НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей

Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк в ходе брифинга по итогам визита руководства НАТО в Украину, передают Українські Новини.

"Речь идет о консультациях и тренировках для вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования. Это оборудование, возможно, было изготовлено в советское время или после этого, то, в котором нашим специалисты разбираются, как его ремонтировать, как его обслуживать. Это может быть наш первый шаг в Ираке", - сказал он.

Загоронюк отметил, что Украина заинтересована расширять сотрудничество с НАТО в миссиях. Он подчеркнул, что речь идет об участии в небоевой миссии в Ираке.

"Это не боевая миссия, эта миссия проходит в тылу, там все меры безопасности будут осуществлены, она ротационная, там пару десятков человек... Это персонал технического обслуживания, который будет проводить тренировки", - сказал министр.

Он отметил, что пока такая возможность находится на стадии переговоров, которые Украина активно ведет.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко добавил, что такая возможность для Украины интересна в первую очередь с экономической точки зрения, как бизнес-проект - обслуживание техники советского производства.

Как сообщали Українські Новини, Кулеба заявил, что Украина определила 5 направлений дальнейшей работы с НАТО. Тем временем генсек НАТО считает, что Украине нет смысла подавать заявку на получение плана действий по членству в альянсе.