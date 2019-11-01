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01 листопада 2019, пʼятниця, 18:05 4
Зовнішня політика 2019-11-01T19:30:02+02:00
Українські Новини
Українці будуть обслуговувати військове обладнання в Іраку

Українці будуть обслуговувати військове обладнання в Іраку

Нато, Україна-НАТО, Ірак, міссія НАТО
Україна-НАТО. Фото: daily
Україна-НАТО. Фото: daily

Україна має намір приєднатися до місії Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Іраку після того, як Зеленський попросив НАТО приєднати Україну до програми розширених можливостей.

Про це сказав міністр оборони Андрій Загороднюк під час брифінгу за підсумками візиту керівництва НАТО в Україні, передають Українські Новини.

"Йдеться про консультації і тренування для збройних сил Іраку з обслуговування обладнання. Це обладнання, можливо, було виготовлено в радянські часи або після цього, то, в якому нашим фахівці розбираються, як його ремонтувати, як його обслуговувати. Це може бути наш перший крок в Іраку", - сказав він.

Загоронюк зазначив, що Україна зацікавлена ​​розширювати співпрацю з НАТО в місіях. Він наголосив, що йдеться про участь у небойовій місії в Іраку.

"Це не бойова місія, ця місія проходить у тилу, там всі заходи безпеки будуть здійснені, вона ротаційна, там пару десятків людей... Це персонал технічного обслуговування, який буде проводити тренування", - сказав міністр.

Він зазначив, що поки така можливість на стадії переговорів, які Україна активно веде.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко додав, що така можливість для України цікава в першу чергу з економічної точки зору, як бізнес-проект - обслуговування техніки радянського виробництва.

Як повідомляли Українські Новини, Кулеба заявив, що Україна визначила 5 напрямків подальшої роботи з НАТО. Тим часом генсек НАТО вважає, що Україні немає сенсу подавати заявку на отримання плану дій щодо членства в альянсі.

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