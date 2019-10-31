Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке

Глава Офиса Президента Андрей Богдан высказался о бывшем секретаре Совета национальной безопасности Украины Александре Данилюке, заявив, что команда Зеленского была слишком мала и тесна для такого влиятельного политика.

Об этом Богдан сказал в интервью "Украинской правде", передают Українськi Новини.

"Возможно, свои организаторские способности он в будущем как большой политик сможет реализовать, но мы (команда Президента) были слишком малы, слишком тесны для такого влиятельного политика", - сказал Богдан.

При этом автор интервью добавил ремарку, что Богдан говорил эти слова с непринужденной иронией. Кроме того, глава Офиса Президента с такой же иронией ответил на вопрос об эффективности Данилюка на должности секретаря СНБО.

"Вопрос был не к эффективности. Вопрос был в том, что Саша все время себя видел в разных местах, но не в том, где он находился. И он не занимался текущей работой, он занимался стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира", - сказал Богдан.

Он добавил, что именно он привел Данилюка в команду Президента, и они знакомы уже много лет.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский вывел Данилюка из состава СНБО и ввел Данилова. Также Данилюк завлял, что Богдан должен подать в отставку и назвал причиной своего увольнения ситуацию вокруг Приватбанка.