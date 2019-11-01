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01 листопада 2019, пʼятниця, 17:41 9
Зовнішня політика 2019-11-01T19:11:31+02:00
Українські Новини
У Зеленського наказали не пускати українських дипломатів на зустріч з представниками США, - екс-посол

У Зеленського наказали не пускати українських дипломатів на зустріч з представниками США, - екс-посол

Білий дім, Україна-США, Олександр Данилюк, Посол України, Андрій Єрмак, Офіс Президента України, Валерій Чалий

На зустріч колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка, якого Андрій Богдан назвав найвпливовішим політиком, і помічника Президента України Андрія Єрмака з представниками Білого дому не були допущені дипломати посольства України в США.

Про це заявив колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю "Радіо НВ".

Зустріч проходила 10 липня. За словами Чалого, відповідні вказівки, згідно наявної інформації, надійшли із Офісу Президента Володимира Зеленського.

"Я повинен був бути на цій зустрічі посла, ...але, пройшовши вже через (службу, - ред.) безпеки Білого дому, зайшовши в будівлю Ради національної безпеки (США, - ред.), мені було сказано, що дипломати (не тільки посол, а дипломати посольства) не повинні брати участь у цій зустрічі. ...Я виконав це доручення, тому що посилання, що це доручення з Києва, тобто з Офісу Президента (до того ж не з Міністерства закордонних справ)", - розповів дипломат.

За словами Чалого, він описав подію в офіційній переписці із зовнішньополітичним радником голови українського МЗС Вадима Пристайка. Однак, як припускає Чалий, "інші люди" ознайомили з цим листом і самого Президента Зеленського.

"Таким чином, я зафіксував з цього моменту, до 10 числа (липня - ред.), що дипломати фактично були відсторонені від підготовки візиту Президента і від спілкування на вищому рівні", - підкреслив Чалий.

Крім цього, дипломат також додав, що з 10 липня в офіційному спілкуванні між США і Україною почали застосовуватися "якісь інші методи роботи", крім як через посольства країн.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив посла в США Чалого. Пізніше Чалий заявив, що публікація розмови з Трампом вберегла Зеленського від ще більших проблем.

Більше новин про: Білий дім Україна-США Олександр Данилюк Посол України Андрій Єрмак Офіс Президента України Валерій Чалий

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