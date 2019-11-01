Генсек НАТО вважає, що Україні немає сенсу подавати заявку на отримання плану дій щодо членства в альянсі

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг вважає недоцільним відновлення Україною заявки на отримання плану дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді", передають Українські Новини.

"Немає потреби з української сторони робити що-небудь. Єдине, що важливо, на чому Україна повинна концентруватися зараз, - це реформи. Це модернізація вашої оборони, боротьба з корупцією, поліпшення системи правосуддя... Ці реформи наближають вас і до отримання ПДЧ, і до самого членства", - сказав він.



Столтенберг зазначив, що заявка на ПДЧ вже була подана Україною і немає сенсу подавати її заново.



"Навіщо? Немає сумнівів, що Україна прагне до членства, але зараз ні вашого питання вступу в НАТО, ні питання ПДЧ немає у фокусі уваги. Увага як альянсу, так і держав-членів, а також України зараз має бути сконцентрована не на даті отримання ПДЧ, а на забезпеченні того, щоб Україна відповідала стандартам НАТО. Саме це є найшвидшим шляхом, щоб зміцнити ваші інститути і отримати членство", - сказав він.



Генсек нагадав, що ще в 2008 році НАТО підтримали прагнення України до членства в альянсі і з тих пір допомагає досягти необхідних критеріїв.



"Ми тоді домовилися, що Україна стане членом НАТО - хоч і не визначили час, коли це станеться. Цей підхід діє до цих пір, ми підтримуємо це рішення... Проблемою є не дотримання формальностей, а реальність. Коли Україна буде відповідати стандартам, коли буде політична згода - то ніяких сумнівів, що і формальності будуть вирішені", - сказав він.



При цьому він підтвердив, що ПДЧ дійсно є обов'язковою частиною процесу отримання членства.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський просить НАТО розглянути приєднання України до програми розширених можливостей.

Також НАТО дало Україні 40 мільйонів на кібероборону і реабілітацію.