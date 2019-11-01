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01 листопада 2019, пʼятниця, 17:23 6
Верховна Рада і партії 2019-11-01T17:24:17+02:00
Українські Новини
Генсек НАТО вважає, що Україні немає сенсу подавати заявку на отримання плану дій щодо членства в альянсі

Генсек НАТО вважає, що Україні немає сенсу подавати заявку на отримання плану дій щодо членства в альянсі

Нато, ПДЧ, Україна, Єнс Столтенберґ, Генсек НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг вважає недоцільним відновлення Україною заявки на отримання плану дій щодо членства (ПДЧ) в альянсі.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді", передають Українські Новини.

"Немає потреби з української сторони робити що-небудь. Єдине, що важливо, на чому Україна повинна концентруватися зараз, - це реформи. Це модернізація вашої оборони, боротьба з корупцією, поліпшення системи правосуддя... Ці реформи наближають вас і до отримання ПДЧ, і до самого членства", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що заявка на ПДЧ вже була подана Україною і немає сенсу подавати її заново.

"Навіщо? Немає сумнівів, що Україна прагне до членства, але зараз ні вашого питання вступу в НАТО, ні питання ПДЧ немає у фокусі уваги. Увага як альянсу, так і держав-членів, а також України зараз має бути сконцентрована не на даті отримання ПДЧ, а на забезпеченні того, щоб Україна відповідала стандартам НАТО. Саме це є найшвидшим шляхом, щоб зміцнити ваші інститути і отримати членство", - сказав він.

Генсек нагадав, що ще в 2008 році НАТО підтримали прагнення України до членства в альянсі і з тих пір допомагає досягти необхідних критеріїв.

"Ми тоді домовилися, що Україна стане членом НАТО - хоч і не визначили час, коли це станеться. Цей підхід діє до цих пір, ми підтримуємо це рішення... Проблемою є не дотримання формальностей, а реальність. Коли Україна буде відповідати стандартам, коли буде політична згода - то ніяких сумнівів, що і формальності будуть вирішені", - сказав він.

При цьому він підтвердив, що ПДЧ дійсно є обов'язковою частиною процесу отримання членства.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський просить НАТО розглянути приєднання України до програми розширених можливостей.

Також НАТО дало Україні 40 мільйонів на кібероборону і реабілітацію.

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