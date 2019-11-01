Рада вскоре примет решение в части международной деятельности, кто хочет догадаться - догадается, - Герасимов

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что Верховная Рада вскоре примет решение в части международной деятельности, но не уточнил деталей.

Об этом Герасимов сказал журналистам, передают Українські Новини.

"Только что состоялось не только совещание не только председателей фракций, но и представителей межфракционного объединения "Равные возможности" под руководством спикера парламента Дмитрия Разумкова. На нем проговаривался круг вопросов относительно, я бы сказал, международной деятельности парламента и я думаю, что уже вскоре вы увидите конкретные решения по этой теме в парламенте. Я думаю, кто хочет догадаться - догадается", - сказал он.

Также по словам председателя фракции "Голос" Сергея Рахманина, о договоренностях на совещании председателей фракций будет объявлено с трибуны парламента, однако, в случае, если этого не произойдет, представители 4 фракций отдельно о них расскажут.

Как сообщали Українські Новини, председатель комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") заявлял о сфабрикованности им переписки с проституткой.

Позже Яременко извинился за свою переписку на заседании парламента и напомнил об уголовной ответственности за нарушение ее тайны.

Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия вынесет вопрос санкций против члена фракции Богдана Яременко и выступает за его уход с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.