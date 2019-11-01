Рада незабаром прийме рішення в частині міжнародної діяльності, хто хоче здогадатися - здогадається, - Герасимов

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що Верховна Рада невдовзі прийме рішення в частині міжнародної діяльності, але не уточнив деталей.

Про це Герасимов сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Щойно відбулася не тільки нарада не тільки голів фракцій, але і представників міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" під керівництвом спікера парламенту Дмитра Разумкова. На ньому проговорювався коло питань щодо, я б сказав, міжнародної діяльності парламенту і я думаю, що вже незабаром ви побачите конкретні рішення з цієї теми в парламенті. Я думаю, хто хоче здогадатися - здогадається", - сказав він.

Також за словами голови фракції "Голос" Сергія Рахманіна, про домовленості на нараді голів фракцій буде оголошено з трибуни парламенту, однак, у разі, якщо цього не відбудеться, представники 4 фракцій окремо про них розкажуть.

Як повідомляли Українські Новини, голова комітету Ради з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко (фракція "Слуга народу") заявляв про сфабрикованности ним листування з повією.

Пізніше Яременко вибачився за свою переписку на засіданні парламенту і нагадав про кримінальну відповідальність за порушення її таємниці.

Голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія винесе питання санкцій проти члена фракції Богдана Яременка і виступає за його відхід з посади голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.