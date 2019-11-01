Украинцы продолжают мерзнуть: где в стране еще не включили отопление в жилых домах

По состоянию на 08:30 1 ноября по Украине к системам отопления подключено 82,2% социальных объектов и 77,8% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Закарпатская и Ивано-Франковская область уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Также полностью подключены к отоплению социальные объекты в Винницкой и Житомирской областях.

Менее 50% объектов соцсферы подключено в Черновицкой (42,3%) и Херсонской (12,9%) областях. Также Херсонская область еще не начала подключение отопления жилых домов. Менее 50% жилого фонда подключено к отоплению в Одесской (12,8%) и Николаевской (24,4%) областях.

В Киеве к отоплению подключено 99,0% объектов социальной сферы и 83,3% жилого фонда.

Как сообщали Українськi Новини, 31 октября в Украине к системам отопления было подключено 75,9% социальных объектов и 68,4% жилых домов, но отопление дали везде, кроме одной области, в то время как 28 октября Минрегион сообщил о том, что все области готовы к отопительному сезону.

Напомним, Минрегион сообщил про увеличение финансирования. Это значит, что почти тысячу молодых семей обеспечат жилье.