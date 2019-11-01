Українці продовжують мерзнути: де в країні ще не увімкнули опалення в житлових будинках

У жовтні Україна почала готуватись до опалювального сезону і на кінець місяці опалення мали ввімкнути всі області. Проте, станом на 8:30 1 листопада по Україні до систем опалення підключено 82,2% соціальних об'єктів і 77,8% житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Закарпатська та Івано-Франківська область вже повністю завершили підключення до опалення соціальних об'єктів і житлового фонду. Також повністю підключені до опалення соціальні об'єкти у Вінницькій і Житомирській областях.

Менш ніж 50% об'єктів соцсфери підключено в Чернівецькій (42,3%) і Херсонській (12,9%) областях. Також Херсонська область ще не розпочала підключення опалення житлових будинків.

Менш ніж 50% житлового фонду підключено до опалення в Одеській (12,8%) і Миколаївській (24,4%) областях. У Києві до опалення підключено 99,0% об'єктів соціальної сфери і 83,3% житлового фонду.

Як повідомляли Українські Новини, 31 жовтня в Україні до систем опалення було підключено 75,9% соціальних об'єктів і 68,4% житлових будинків, але опалення дали скрізь, крім однієї області.

Нагадаємо, Мінрегіон повідомив про збільшення фінансування. Це означає, що майже тисячу молодих родин забезпечать житлом.