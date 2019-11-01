Украина не будет платить за Донбасс - Криклий о восстановлении неподконтрольных территорий

Депутат от фракции "Слуга народа" Владислав Криклий, которого назначили министром транспорта и инфрастурктуры 30 августа 2019 года, заявил, что Киев не намерен за свой счет восстанавливать неподконтрольные территории Донбасса, даже если они вернутся в Украину.

Об этом он сказал в эфире шоу "Право на власть" на телеканале 1+1, сообщает "Страна".

По мнению Криклия, деньги в Донбасс Украина готова будет вкладывать только если Россия выплатит "репарации".

"Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию", – сказал министр.

По словам Криклия, правительство имеет намерения восстанавливать только подконтрольную часть региона - причем не за свой счет. Для этого в Кабмине планируют привлечь инвесторов.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании фонда для восстановления Донбасса после того, как в Офисе посчитали, во сколько обойдется отстройка територий.