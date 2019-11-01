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  • В Южной Корее вертолет спасателей упал в море: весь экипаж пропал без вести
01 ноября 2019, пятница, 08:51 4
Азия 2019-11-01T08:52:44+02:00
Українські Новини
В Южной Корее вертолет спасателей упал в море: весь экипаж пропал без вести

В Южной Корее вертолет спасателей упал в море: весь экипаж пропал без вести

Южная Корея, Падение вертолета, Крушение, Спасатели, пропавший без вести

В Южной Кореи потерпел крушение спасательный вертолет, на борту которого находилось семеро человек. На данный момент экипаж и пассажиры считаются без вести пропавшим, передает Yonhap.

Вертолет вылетел из Токто 31 октября в 16:26 по киевскому времени.  Воздушное судно упало в воду. На момент крушения на борту находились двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей.

Сейчас к поискам пропавших задействовали военные корабли, вертолеты, несколько рыбацких лодок. Также планируют привлечь дайверов. О причинах аварии ничего не известно.

Как сообщали Українські Новини, на западе Германии крушение потерпел американский истребитель, пилоту которого удалось чудом спастись во время катапультирования. Весной 2019 года на севере Чехии разбился военный вертолет. В аварии ни один из пассажиров не выжил. 

Ранее первая женщина-губернатор мексиканского штата разбилась с мужем на вертолете под Пуэблой. Причины авиакатастрофы так и не установили. 

Также в Британии в результате неисправностей разбился вертолет владельца ФК "Лестер Сити" с ним на борту.

Больше новостей о: Южная Корея Падение вертолета Крушение Спасатели пропавший без вести

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