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  • У Південній Кореї вертоліт рятувальників впав у море: весь екіпаж зник безвісти
01 листопада 2019, пʼятниця, 08:51 1
Азія 2019-11-01T13:15:03+02:00
Українські Новини
У Південній Кореї вертоліт рятувальників впав у море: весь екіпаж зник безвісти

У Південній Кореї вертоліт рятувальників впав у море: весь екіпаж зник безвісти

авіакатастрофа, зниклі безвісти, Рятувальники, Падіння вертольота, Південна Корея

У Південній Кореї розбився рятувальний вертоліт, на борту якого перебувало семеро осіб. На даний момент екіпаж і пасажири вважаються безвісти зниклим, передає Yonhap.

Вертоліт вилетів з Токто 31 жовтня о 16:26 за київським часом. Повітряне судно впало у воду. На момент аварії на борту перебували двоє чоловіків з рибальського човна і п'ятеро рятувальників.

Зараз до пошуків зниклих задіяли військові кораблі, вертольоти, кілька рибальських човнів. Також планують залучити дайверів. Про причини аварії нічого не відомо.

Як повідомляли Українські Новини, на заході Німеччини зазнав аварії американський винищувач, пілоту якого вдалося дивом врятуватися під час катапультування. Навесні 2019 року на півночі Чехії розбився військовий вертоліт. В аварії жоден з пасажирів не вижив.

Раніше перша жінка-губернатор мексиканського штату розбилася з чоловіком на вертольоті під Пуэблой. Причини авіакатастрофи так і не встановили.

Також в Британії внаслідок несправностей розбився вертоліт власника ФК "Лестер Сіті" з ним на борту.

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