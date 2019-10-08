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08 октября 2019, вторник, 20:22 55
Европа 2019-10-08T20:23:51+03:00
Українські Новини
В Германии разбился американский истребитель F-16

В Германии разбился американский истребитель F-16

Истребитель. Фото: pixabay
Истребитель. Фото: pixabay

Сегодня, 8 октября, на западе Германии разбился американский истребитель F-16. Пилот спасся при помощи катапульты, он доставлен в больницу. Об этом сообщает "DW" со ссылкой на SWR. 

Сообщается, что самолет рухнул вне населенной зоны неподалеку от города Трир, вокруг разлито "значительное количество керосина".

Площадь вокруг аварии оцеплена полицией. По словам главы коммуны Цеммер, самолет рухнул в лесном массиве. Это уже третий истребитель, рухнувший в Германии за короткое время. В конце июня в небе во время учений бундесвера столкнулись два Eurofighter Typhoon, один из пилотов погиб.

Как сообщали Українські Новини, в марте 2019 года в Польше разбился истребитель МиГ-29, пилот катапультировался.

В прошлом году истребитель Су-27 упал в Винницкой области.

Позже стало известно, что украинский военный и нацгвардеец США погибли вследствие падения истребителя.

Также самый дорогой в истории США истребитель F-35 впервые потерпел крушение

Кроме того, в Ливии уничтожены два украинских самолета Ил-76, погиб пилот. 

Больше новостей о: Германия Крушение самолета американский истребитель F-16

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