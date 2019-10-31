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31 жовтня 2019, четвер, 21:50 11
Суспільство 2019-10-31T22:45:02+02:00
Українські Новини
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет організував лекцію Стерненка

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет організував лекцію Стерненка

Переяслав-Хмельницкий, Сергій Стерненко
Сергій Стерненко. Фото: facebook.com/pereiaslavuniversity
Сергій Стерненко. Фото: facebook.com/pereiaslavuniversity

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди організував лекцію колишнього керівника одеського відділення "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Про це сказано в повідомленні на сторінці університету в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні у конференц-залі імені Василя Сухомлинського відбулася довгоочікувана розмова із Сергій Стерненко - українським громадським діячем, керівником НГО "Небайдужі", колишнім членом Проводу та очільником одеського обласного осередку "Правого сектору" , активним учасником "Революції Гідності", одним із засновників "Народної люстрації"", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що під час розмови піднімалися теми про інформаційну безпеку, майбутнє країни, вплив громадянського сектору на порядок денний в країні.

"Переконані, ця зустріч змотивувала Вас на нові звершення в громадському просторі задля щасливого майбуття нашої країни", - йдеться на сторінці універсистету.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України розслідує справу колишнього керівника одеського відділення "Правого сектора" Сергія Стерненко як вбивство та нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

 

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