подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
31 октября 2019, четверг, 18:58 177
Внешняя политика 2019-10-31T18:58:37+02:00
Українські Новини
Завтра начнет работу посольство Израиля

Завтра начнет работу посольство Израиля

Израиль, Посольство, Дипломатическая миссия
Украина-Израиль. Фото: Comments.ua
Украина-Израиль. Фото: Comments.ua

Посольство Израиля в Украине 1 ноября возобновит работу.

Об этом говорится в сообщении посольства на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда.

Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу посольства на регулярной основе". - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября Израиль приостановил работу посольств в Украине и по всему миру из-за трудового спора дипломатов с Министерством финансов Израиля.

Причиной спора стало решение Минфина Израиля сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и применить новые правила отчетности.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху хочет быть посредником в переговорах Путина и Зеленского. Ранее премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетил Украину для встречи с Зеленским.

Больше новостей о: Израиль Посольство Дипломатическая миссия

Архив
Новости
В Украине создали ВСК о расследовании пожаров на складах боеприпасов 19:43
Гончарук похвастался, что украинские дороги к зиме готовы 19:38
Военный разведчик опубликовал свои фото в ООС с геолокацией и получил штраф 19:32
Опубликованы результаты экспертизы формулы "Роттердам+", которые около года скрывали НАБУ и САП 19:31
На зарплаты военным и шахтерам дополнительно выделили 2,4 млрд гривен 19:27
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он 11:23 Мнение
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час 11:30
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Обстрелы в Золотом-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, - СЦКК 08:14
Горбатюку в связи с увольнением выплатили почти миллион гривен 10:23
Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным 18:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok