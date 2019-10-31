подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Уличившее Яременко в секс-переписке издание требует от Зеленского осудить угрозы "слуги народа" журналистам
31 октября 2019, четверг, 17:10 158
СМИ 2019-10-31T20:00:04+02:00
Українські Новини
Уличившее Яременко в секс-переписке издание требует от Зеленского осудить угрозы "слуги народа" журналистам

Уличившее Яременко в секс-переписке издание требует от Зеленского осудить угрозы "слуги народа" журналистам

Секс-скандал, Александр Корниенко, Богдан Яременко
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk

Интернет-издание "Буквы" требует от Президента Владимира Зеленского осудить первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александра Корниенко за угрозы преследовать журналистов, опубликовавших переписку председателя комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдана Яременко ("Слуга народа").

Об этом говорится в сообщении на сайте редакции, передают Українськi Новини.

"Интернет-издание #Буквы обращается к руководству фракции партии "Слуга народа" и Президенту Украины с требованием дать оценку и осудить позицию господина Корниенко и провести соответствующую работу среди представителей фракции партии "Слуга народа" для недопущения любых высказываний или действий, направленных на ограничение деятельности независимых СМИ в Украине", - написала редакция издания.

По мнению издания, слова Корниенко о том, что "парламентские фотокорреспонденты должны быть осторожнее", иначе "это может вызвать ответную реакцию", а также упоминание Уголовного кодекса и намеки на судебный иск против фотокорреспондентов являются призывом журналистов к самоцензуре, что является прямым давлением на независимые СМИ.

Также они расценили заявление Корниенко как давление непосредственно на "Буквы", которое ранее опубликовало личную переписку Яременко.

В редакции отметили, что переписка происходила в рабочее время депутата в зале Верховной Рады, а СМИ должны информировать общество о том, чем занимается депутат в свое рабочее время, находясь на своем рабочем месте.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" не будет наказывать Яременко, который заказывал проститутку в Раде.

Ранее журналистка, уличившая Яременко в заказе проститутки в Раде, требует лишить его мандата депутата.

Больше новостей о: Секс-скандал Александр Корниенко Богдан Яременко

Архив
Новости
"Слуга народа" собирает подписи за выражение недоверия Рабошапке 20:00
Генпрокурор Рябошапка избегает объяснений по прокурору Кулику, - СМИ 19:59
В Украине создали ВСК о расследовании пожаров на складах боеприпасов 19:43
Гончарук похвастался, что украинские дороги к зиме готовы 19:38
Военный разведчик опубликовал свои фото в ООС с геолокацией и получил штраф 19:32
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он 11:23 Мнение
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час 11:30
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Обстрелы в Золотом-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, - СЦКК 08:14
Горбатюку в связи с увольнением выплатили почти миллион гривен 10:23
Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным 18:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok