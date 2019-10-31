Уличившее Яременко в секс-переписке издание требует от Зеленского осудить угрозы "слуги народа" журналистам

Интернет-издание "Буквы" требует от Президента Владимира Зеленского осудить первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александра Корниенко за угрозы преследовать журналистов, опубликовавших переписку председателя комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдана Яременко ("Слуга народа").

Об этом говорится в сообщении на сайте редакции, передают Українськi Новини.

"Интернет-издание #Буквы обращается к руководству фракции партии "Слуга народа" и Президенту Украины с требованием дать оценку и осудить позицию господина Корниенко и провести соответствующую работу среди представителей фракции партии "Слуга народа" для недопущения любых высказываний или действий, направленных на ограничение деятельности независимых СМИ в Украине", - написала редакция издания.

По мнению издания, слова Корниенко о том, что "парламентские фотокорреспонденты должны быть осторожнее", иначе "это может вызвать ответную реакцию", а также упоминание Уголовного кодекса и намеки на судебный иск против фотокорреспондентов являются призывом журналистов к самоцензуре, что является прямым давлением на независимые СМИ.

Также они расценили заявление Корниенко как давление непосредственно на "Буквы", которое ранее опубликовало личную переписку Яременко.

В редакции отметили, что переписка происходила в рабочее время депутата в зале Верховной Рады, а СМИ должны информировать общество о том, чем занимается депутат в свое рабочее время, находясь на своем рабочем месте.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" не будет наказывать Яременко, который заказывал проститутку в Раде.

Ранее журналистка, уличившая Яременко в заказе проститутки в Раде, требует лишить его мандата депутата.